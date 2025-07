Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannte schlagen Scheiben an Turnhalle ein

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Zwischen Montagabend, 18:00 Uhr, und Dienstagmorgen (29. Juli 2025), 08:45 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere Fenster eines Schul-Turnhalle an der Hansastraße eingeschlagen. Durch eine der Fensteröffnungen gelangten sie in das Gebäude und schalteten anschließend die Sicherungen in einem Stromkasten aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

