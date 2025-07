POL-KLE: Geldern - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 29.07.2025; 09:21 Uhr: Geldern - Einbruch in Schulgebäude: Unbekannte Täter entwenden mehrere Fernsehgeräte und Beamer

Goch (ots) - Am Dienstag (29. Juli 2025) wurde zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr an der Bahnhofstraße in Goch ein abgestellter Pkw entwendet. Die 37-jährige Halterin eines roten Opel Astra hatte den Wagen, welcher zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen KLE-LA168 trug, gegenüber einer Apotheke abgestellt. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Goch nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp) ...

mehr