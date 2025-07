POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohngebäude: Unbekannter Täter entwendet Bargeld

Straelen-Herongen (ots) - Am Montag (28. Juli 2025) kam es gegen 19:00 Uhr an der Riether Straße / Nachtigall in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Bottrop befuhr mit einer Sattelzugmaschine die Riether Straße in Fahrtrichtung Herongen und kollidierte dabei mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Durch die Kollision ...

