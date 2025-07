Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zwei Betrugsfälle: Falsche Sparkassenmitarbeiter täuschen Konto-Unstimmigkeiten am Telefon vor

Goch (ots)

Am Montag (28. Juli 2025) wurden gleich zwei Frauen in Goch Opfer der Betrugsmasche "Falsche Bankmitarbeiter". Eine 87-Jährige erhielt einen Anruf eines angeblichen Sparkassen-Mitarbeiters, der angab, es hätte widerrechtliche Abbuchungen von ihrem Konto gegeben. Sie solle aus Sicherheitsgründen nun das restliche Geld von Konto abheben. Zudem erkundigte sich der Mann, wie viel Bargeld sie im Haus habe. Der Anrufer kündigte dann an, ein weiterer Sparkassen-Mitarbeiter würde zu ihr nach Hause kommen und das Geld abholen, um es sicher zu verwahren. Tatsächlich erschien gegen 14:00 Uhr ein Mann auf dem Gärtnerweg an der Haustür der Seniorin. Er erklärte, das überreichte Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags im Auto zählen zu wollen. Als der angebliche Bankangestellte nicht zurückkehrte, erkannte die 87-Jährige den Betrug. Sie beschreibt den Abholer als etwa 1,60 bis 1,70cm groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und trug eine braune Jacke mit schwarzen Akzenten. Der Mann habe deutsch gesprochen.

Eine weitere Gocherin erhielt am Montag einen ähnlichen Anruf. Ein vermeintlicher Sparkassen-Mitarbeiter machte ihr weis, es habe unbefugte Zugriffe auf ihr Konto gegeben und dass ihre Bankkarte manipuliert worden sei. Die 69-Jährige gab im Gespräch die PIN ihrer Bankkarte an, die kurz darauf für eine angebliche Überprüfung von einem weiteren falschen Bankmitarbeiter bei ihr zuhause auf der Pfalzdorfer Straße abgeholt wurde. In diesem Fall wird der Abholer beschrieben als ca. 1,70m groß und mit schmaler Statur. Der Mann war 25 bis 30 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Seine schwarzen Haare trug er an den Seiten kurz, auf dem Kopf etwas länger. Er war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und einer dunklen Hose und sprach akzentfreies Deutsch. Als der Mann am Telefon wiederholt Kontoauszüge mit ihr abgleichen wollte - auch, nachdem ihre Karte schon abgeholt worden war - wurde die Seniorin skeptisch. Sie ließ ihre Karte umgehend sperren, bislang war ihr noch kein finanzieller Schaden entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zu einem verdächtigen Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich: Geben Sie sensible Daten wie Bankverbindungen, Kontostände oder Zugangsdaten nicht an Unbekannte heraus. Seien Sie skeptisch, wenn Sie am Telefon nach solchen Informationen gefragt werden. Machen Sie keine Angaben über Wertgegenstände oder Bargeldsummen im Haus. Kommen Ihnen Zweifel, dann beenden Sie das Telefonat einfach. Wenden Sie sich in Verdachtsfällen an die nächste Polizeidienststelle. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell