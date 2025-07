Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Lkw touchiert Motorrad im Kreuzungsbereich: Unfallverursacher entfernt sich von der Örtlichkeit

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots)

Am Montag (28. Juli 2025) kam es gegen 12:05 Uhr an der `s-heerenberger Straße (B220) in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 47-jähriger Mann aus den Niederlanden (Wehl) befuhr mit einem Motorrad (Honda) die B220 aus den Niederlanden kommend und somit in Fahrtrichtung Kleve. An der Einmündung B220 / Autobahnzubringer 3 (Fahrtrichtung Oberhausen) fuhr der Mann auf den Linksabbiegerstreifen und musste dort, aufgrund einer roten Ampel, anhalten. Hinter dem Mann befand sich ein weißer Lkw mit blauen Elementen, welcher einen Anhänger zog. Nach Angaben des 47-Jährigen sei, als die Ampel auf grün schaltete, der Lkw zügig angefahren, während er mit seinem Motorrad noch stand. Dabei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden und das Motorrad fiel zu Boden. Durch den Sturz wurde das Motorrad auf der rechten Seite beschädigt, während der Niederländer unverletzt blieb und seine Fahrt zunächst in Fahrtrichtung Kleve fortsetzte, um die Fahrbahn zu räumen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer im Lkw setzte seine Fahrt unterdessen in Fahrtrichtung Oberhausen fort und entfernte sich damit von der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkws konnte durch den 47-Jährigen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50 bis 60 Jahre alt - rötlich-mittellanger Bart

Nach der Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei den Verkehrsteilnehmenden im Lkw sowie weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

