Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Straßenbaum und entfernt sich: Polizei nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Rees-Millingen (ots)

Am Montag (28. Juli 2025) kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:45Uhr an der Emmericher Landstraße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Emmericher Landstraße in Fahrtrichtung Emmerich. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Fahrzeug dabei nach rechts in den Grünstreifen ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Während im Grünstreifen sowie am Baum Sachschaden entstand, entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmende von der Örtlichkeit. Eine unbeteiligte Zeugin nahm gegen 13:35 Uhr einen lauten Knall wahr und verständigte, nachdem Sie den beschädigten Baum festgestellt hatte, die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten ein Fahrzeugteil, vermutlich eines Blinkers, sichergestellt werden.

Die Polizei Emmerich ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell