POL-FR: Eisenbach: Betrunkener Fahrradfahrer leistet Widerstand

Am Sonntagabend, 29.06.2025, gegen 18:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Oberbränderstraße von Oberbränd kommend in Fahrtrichtung Eisenbach. Als der Mann, welcher sich aufgrund seiner Alkoholisierung kaum auf den Beinen halten konnte, durch die Polizeistreife kontrolliert werden sollte, leistete dieser erheblichen Widerstand, griff die eingesetzten Beamten an und beleidigte diese. Der Mann konnte mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Er wurde zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht und im Anschluss zur Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Titisee-Neustadt untergebracht.

