Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Motorradfahrer gestürzt und verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.06.2025, gegen 18:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer die L169 in Richtung Stühlingen. In einer abschüssigen Linkskurve stürzte der Motorradfahrer und rutschte in die Leitplanke. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Schaden von ungefähr 6.000 Euro entstanden sein.

