Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.06.2025, gegen 16:45 Uhr kam es an der Einmündung der Weberstraße in die Bundesstraße in Lauchringen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 70-jähriger Autofahrer von der Weberstraße in die Bundesstraße einzubiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 38-jährige VW-Fahrerin. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Beide Fahrenden wurden nicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell