POL-FR: Lauchringen: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 29.06.2025, gegen 00:15 Uhr ereignete sich im Industriegebiet Lonza ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, befuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer, den Lonzaring in Richtung Westen. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund der Örtlichkeit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Stein. ...

