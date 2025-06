POL-FR: Friedenweiler-Rötenbach: Einbruch in Schule

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 26.06.2025, 21.00 Uhr bis Freitag, 27.06.2025, 06.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in einen Schwimmbadkiosk in der Rheinallee. Aus dem Verkaufsraum wurden mehrere Päckchen Zigaretten sowie eine Geldkassette, in welcher sich Münzgeld befand, entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

