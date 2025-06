Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus am Samstag, 28.06.2025, auf der Besançonallee in Freiburg. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Bus die Straße von St. Georgen kommend in Richtung Norden. Als er um 16 Uhr in Richtung Haltestelle Munzinger Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, welcher auf der Besançonallee in Richtung Süden fuhr.

Der 32-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Bus wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 20.000 Euro geschätzt.

