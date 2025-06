Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Drei Mitteilungen // Einbruch bei Motorradhändler und Autohaus // Versuchter Einbruch in Kleintierpraxis // Einbruch in Oberflächenveredelungsfirma - Zielrichtung Kupfer

Freiburg (ots)

Lörrach: Einbruch bei Motorradhändler und Autohaus In dem Zeitraum zwischen Samstag, 28.06.2025, 19.00 Uhr bis Sonntag, 29.06.2025, 11.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaktsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Motorradhändlers und eines Autohauses in der Wölblinstraße. Aus einem Büro des Motorradhändlers wurde Bargeld entwendet. Auch wurde im Verkaufsraum eine Kasse aufgebrochen und ebenfalls Bargeld entwendet. Im Verkaufsraum des Autohauses wurde eine im Bereich der Theke stehende Trinkgeldkasse aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Lörrach: Versuchter Einbruch in Kleintierpraxis Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 29.06.2025 auf Montag, 30.06.2025, versuchte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster zu öffnen, um in eine Kleintierpraxis in der Ringstraße zu gelangen. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in die Praxis. Der entstandene Sachschaden sei erheblich. Lörrach: Einbruch in Oberflächenveredelungsfirma - Zielrichtung Kupfer In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 29.06.2025, 20.00 Uhr bis Montag, 30.06.2025, 06.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in die Fabrikationsräume einer Firma in der Industriestraße. Aus einem Verarbeitungsraum wurden etwa 600 Kilo Kupfernuggets entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

