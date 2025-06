POL-FR: Binzen: E-Mountainbike aus Verkaufsraum entwendet

Freiburg (ots) - Am Samstag, 28.06.2025, gegen 20.00 Uhr ereignete sich an der Einmündung der B518 in die B34 ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger VW- Fahrer befuhr die B518 und beabsichtigte in die B34 in Richtung Wehr einzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Mercedes-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An beiden Autos entstand Sachschaden ...

