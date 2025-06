Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 28.06.2025, gegen 20.00 Uhr ereignete sich an der Einmündung der B518 in die B34 ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger VW- Fahrer befuhr die B518 und beabsichtigte in die B34 in Richtung Wehr einzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Mercedes-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 12.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand.

