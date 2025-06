Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW befuhr am Freitag, 27.06.2025 gegen 16.40 ein 20 Jahre alter Mann die K6352 von Kürnberg kommend in Richtung Gersbach. In einer S-Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Hang, woraufhin sich der BMW überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 20-Jährige und sein 58 Jahre alter Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10000 Euro.

md/tb

