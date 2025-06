Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Brandenberg: Schwelbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Zu einem Schwelbrand kam es am Freitag, 27.06.2025 gegen 16.00 Uhr in der Silberbergstraße. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus. Vor Ort konnte der Schwelbrand an einer Verkabelung im Deckenbereich im Heizungskeller festgestellt werden. Zu einem offenen Feuer kam es nicht, allerdings war das Erdgeschoss sowie die darüber liegende Wohnung teilweise verraucht. Die Wohnungen wurden durch die Feuerwehr gelüftet und vom Strom genommen. Durch die Stromabkopplung sind die Wohnungen nicht bewohnbar. Was ursächlich für den Schwelbrand war und ob Sachschaden entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Todtnau mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

