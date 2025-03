POL-PDWIL: Kontrollen im Stadtgebiet Gerolstein

Salmtal (ots) - Am 20.03.2025 ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Salmtal ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges beschädigte in der Zeit zwischen 06:45 - 16:20 Uhr einen geparkten grünen Pkw. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Telefon: ...

