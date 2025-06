POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: 27-Jähriger soll mehrere Jugendliche beim Schwimmen sexuell belästigt haben

Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 29.06.2025, gegen 16.30 Uhr kam es im Baggersee in Wyhl am Kaiserstuhl zu einem tragischen Badeunfall, bei dem eine 30-jährige Frau beim Schwimmen aus bislang unbekannten Gründen unter der Wasseroberfläche verschwand und nicht mehr auftauchte. Während Badegäste den See und das Seeufer räumten, wurden zahlreiche Rettungskräfte alarmiert. Hierbei kam auch ein ...

mehr