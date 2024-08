Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Witzenhausen mit fünf Verletzten.

Kassel (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 23:35 Uhr in Witzenhausen, OT Ermschwerd zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Dabei waren fünf der sechs Bewohner verletzt und anschließend von Rettungskräften mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden. Der Brand ist in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Durch das Feuer ist ein Gebäudeschaden von ca. 80.000 Euro entstanden. Aktuell ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Eschwege geführt.

