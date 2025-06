Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl am K.: Tödlicher Badeunfall im Baggersee

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 29.06.2025, gegen 16.30 Uhr kam es im Baggersee in Wyhl am Kaiserstuhl zu einem tragischen Badeunfall, bei dem eine 30-jährige Frau beim Schwimmen aus bislang unbekannten Gründen unter der Wasseroberfläche verschwand und nicht mehr auftauchte.

Während Badegäste den See und das Seeufer räumten, wurden zahlreiche Rettungskräfte alarmiert. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber und die DLRG mit einem Boot in den Einsatz.

Durch Rettungstaucher konnte die Frau im Uferbereich des Sees lokalisiert, geborgen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell