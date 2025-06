Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr musste zu zwei Einsätzen fast zeitgleich ausrücken

Dinslaken (ots)

Am frühen Abend rückten die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Eppinghoven der Feuerwehr Dinslaken fast zeitgleich zu zwei Einsätzen aus. Für den ersten Einsatz rückten die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte gegen 18:17 Uhr gemeinsam aus. Die Brandmeldeanlage in einem Seniorenheim an der Hünxer Straße hatte ausgelöst. Zum Glück war es in diesem Fall nur ein etwas zu stark erhitztes Stück Pizza auf einem Teller, welches für den Verzehr zwar noch gut geeignet war, aber auch die vorhandene Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Aufgrund der vorliegenden Situation konnten nach kurzer Erkundung die alarmierten Einsatzkräfte nach 30 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken. Bei der zweiten Einsatzstelle, hierfür wurden die Kräfte der Feuerwehr um 18:20 Uhr alarmiert, handelte es sich um einen brennenden Mülleimer an einer Parkbank. Hier rückte neben der Einheit Eppinghoven auch ein Fahrzeug der Einheit Stadtmitte von der anderen Einsatzstelle mit aus. Bereits vor Eintreffen der ersten Feuerwehreinsatzkräfte wurde der Brand aber abgelöscht, so dass nach knapp 20 Minuten auch hier alle eingesetzten Kräfte zu ihren Standorten einrücken konnten.

