FW Dinslaken: Dinslaken war Gastgeber für den Leistungsnachweis der Floriansjünger des Kreises Wesel

Dinslaken (ots) - Der hauptamtliche Abmarsch der Feuerwehr Dinslaken wurde in den frühen Abendstunden zum ehemaligen Freibad in Hiesfeld alarmiert. Eine junge Kanadagans hatte nämlich einen Angelhaken im Schnabel. Zu allem Überfluss hing die Angelschnur noch an einem Ast, sodass die Gans festhing. Kinder entdeckten das Tier und ein Passant alarmierte die Feuerwehr. Mit dem Schnelleinsatzboot vom Tanklöschfahrzeug begaben sich zwei Kollegen zur Gans und befreiten den ...

