POL-E: Mülheim: Versammlung am 9. Februar in der Innenstadt - Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen

Essen (ots)

45468 MH- Stadtmitte: Aufgrund einer Versammlung am 9. Februar erwartet die Polizei ab etwa 15:00 Uhr Verkehrsbeeinträchtigungen in der Mülheimer Innenstadt. Es ist zu erwarten, dass der Fahrzeugverkehr rund um den Rathausmarkt bis in den Abend hinein eingestellt werden muss. Die Polizei bittet die Bevölkerung sich auf diese Situation vorzubereiten, den Innenstadtbereich mit Fahrzeugen zu meiden bzw. diesen großräumig zu umfahren. Die Polizei wird die Beeinträchtigungen auf das unumgängliche Maß beschränken. /TW

