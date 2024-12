Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Volltrunken einmal um das Hermsdorfer Kreuz

A4 Höhe Hermsdorfer Kreuz (ots)

Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte gestern Abend eine Trunkenheitsfahrt aufgedeckt werden. Der 38-jährige Fahrer eines Pkw war auf der A9 unterwegs, als er am Hermsdorfer Kreuz einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw festgestellt hatte. Er informierte die Polizei.

Er blieb am Fahrzeug der 34-Jährigen dran und verfolgte dieses unauffällig. Die junge Frau verließ die Autobahn zunächst an der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd und fuhr weiter in Richtung Mörsdorf. Dort legte sie eine kurze Pause ein. Anschließend stieg sie wieder in ihr Fahrzeug und setzte die Fahrt in Richtung Autobahnanschlussstelle Stadtroda fort. Hinter ihr fuhr noch immer der 38-jährige Zeuge. Laut seinen Angaben fuhr die Frau fast in den Straßengraben und teilweise auf dem angrenzenden Radweg. Die 34-Jährige nutzte die Auffahrt auf die A4 in Fahrtrichtung Dresden.

Aufgrund einer Nachtbaustelle vor dem Hermsdorfer Kreuz stockte der Verkehr. So konnte das Fahrzeug der Frau im Stau aufgenommen und auf dem Parkplatz Teufelstal einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete die 34-jährige einen Wert von 2,3 Promille. Die Rundfahrt um das Autobahnkreuz endete für sie mit einer Blutentnahme im Krankenhaus. Ihren Führerschein muss die junge Frau außerdem vorerst abgeben.

