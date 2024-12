Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug fährt in Straßengraben auf A 71 bei Suhl

Suhl (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 04:20 Uhr, verlor ein 57-jähriger polnischer Sattelzugfahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug auf der A 71, zwischen dem Dreieck Suhl und der Anschlussstelle Meiningen-Nord, in Richtung Schweinfurt. Der Sattelzug kam fortfolgend nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr cirka 200 m Bankette und kam im angrenzenden Straßengraben schlussendlich zum Stehen. Es entstand bei dem Unfall ausschließlich Sachschaden. Die Fahrbahn wurde auf der gesamten Länge stark mit Erde verschmutzt und muss dadurch aufwendig gereinigt werden. Aktuell ist nur der linke Fahrstreifen frei. Die Bergungsarbeiten haben noch nicht begonnen. Nach ersten Schätzungen entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 18.000,- Euro. Aktuell kommt es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

