FW Dinslaken: Feuer in Kleingartenanlage

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte der Feuerwehr Dinslaken zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Dinslakener Feldmark alarmiert. Aufmerksame Passanten machten zuvor die Polizei auf das Brandereigniss aufmerksam. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass mehrere Bienenstöcke in Brand geraten sind. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte das Feuer mithilfe eines Schnellangriffsrohres gelöscht und ein übergreifen, auf weitere in der Umgebung stehende Bienenstöcke, verhindert werden. Die eingesetzten Kräfte konnten nach ca. 45 Minuten den Einsatz beenden und zu ihren Standorten einrücken. Die beheimaten Bienen zeigten sich während den Löscharbeiten sehr kooperativ, sodass keine Einsatzkraft in irgendeiner Form von den Tieren belästigt wurde.

