FW Dinslaken: Gemeldeter Zimmerbrand im Dachgeschoss

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu dem Stichwort "Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Auf der Anfahrt wurde über die Kreisleistelle Wesel schon die Information weitergeben, dass sich der Brand im Dachgeschoss befinden soll. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war keine Feststellung auf ein Schadenfeuer von außen erkennbar, aber eine verletzte Person war vor dem Gebäude. Die Person wurde sofort medizinisch versorgt und anschließend in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Der Zimmerbrand entpuppte sich zu einem bereits gelöschten Fritteusenbrand. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei Fettbränden kein Wasser zum löschen benutzt werden darf, da es hierbei zu einer Fettexplosion kommen kann. Bessere Möglichkeiten sind hierfür eine Löschdecke oder ein Deckel. Hiermit wird die Sauerstoffzufuhr unterbrochen und der Brand erstickt. Im Einsatz waren die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Dinslaken sowie die Polizei.

