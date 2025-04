Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fenster mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in der Wilhelm-Raabe-Straße. Unbekannte machten sich hier am Samstag an einem Mehrparteienhaus an einem Fenster im Erdgeschoss zu schaffen. Die Täter drückten offenbar von außen so stark gegen die Scheibe, dass der Rahmen aus der Verankerung riss und das gesamte Fenster zu Boden fiel. Dadurch wurde es beschädigt; die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Da es sich um ein Fenster zum Hausflur des Anwesens handelt, geht die Polizei derzeit nicht von einem Einbruch aus. Der Verdacht des Hausfriedensbruchs wird geprüft.

Die Tatzeit liegt am Samstag zwischen 16 und 22 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

