Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zulassungsbescheinigung gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Dass ihr Auto durchwühlt wurde, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Sonntag festgestellt. Wie die 55-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie den VW Golf am Samstag gegen Mitternacht in der Scheerstraße vor ihrer Haustür geparkt. Am Sonntag gegen 12 Uhr fiel ihr die Unordnung im Wageninneren auf. Unbekannte Täter waren offenbar in das Fahrzeug eingedrungen und hatten es nach Wertgegenständen durchsucht. Sie fanden aber nichts. Gestohlen wurde nach den derzeitigen Erkenntnissen ausschließlich die Zulassungsbescheinigung.

Wie es den Tätern gelang, das Auto zu öffnen, ist unklar. Es wurden keine Beschädigungen festgestellt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

