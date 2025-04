Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher stehlen Bier und Wein

Kaiserslautern (ots)

Einen Einbruch in seinen Keller hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag angezeigt. Demnach verschafften sich Unbekannte offenbar vergangene Woche Zugang zu den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses in der Gottfried-Kinkel-Straße. Am Freitagvormittag fiel dem 32-Jährigen auf, dass an seinem Kellerabteil das Vorhängeschloss geknackt und der Raum durchwühlt wurde. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter Bier und Wein im Wert von rund 100 Euro mit. Alles andere interessierte die Eindringlinge nicht.

Da der Betroffene das aufgebrochene Schloss anfasste und mit zur Polizei brachte, konnte leider keine Spurensicherung mehr durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler: Wenn Sie einen Einbruch feststellen, lassen Sie bitte alles genau so, wie Sie es vorfinden. Verändern Sie nichts und fassen Sie bitte auch nichts an! Nur dann kann die Polizei nach verwertbaren Täterspuren suchen. |cri

