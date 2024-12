Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Leopoldstal. Einbrecher zweimal im Waldweg am Werk.

Lippe (ots)

Im Waldweg in Leopoldstal waren am Donnerstag (05.12.2024) zweimal Einbrecher unterwegs, die es auf Einfamilienhäuser abgesehen hatten. Im Zeitraum zwischen 8.30 und 20.30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Haus im Waldweg einzubrechen. Sie hebelten vergeblich an einer Tür und einem Fenster. Gegen 17.20 Uhr bemerkte eine Bewohnerin bei ihrer Rückkehr verdächtige Geräusche im Haus. Die Täter traf sie nicht an. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus und flüchteten wieder durch diese, als sie bemerkten, dass sie nicht mehr alleine im Haus sind. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch sowie zum Einbruchsversuch.

