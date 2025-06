POL-FR: Lörrach: Wärmepumpe von Swimmingpool explodiert

Freiburg (ots) - Am Samstag, 28.06.2025, kurz vor 14.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein E-Mountainbike der Marke TREK aus einem Verkaufsraum eines E-Bike-Shops in der Straße "Am Dreispitz". Der Verkaufspreis des E-Mountainbike betrug 8.499 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de Twitter: ...

