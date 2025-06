Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Auto gegen Hauswand

Freiburg (ots)

Am Samstag, 28.06.2025 gegen 08:00 Uhr kam in Dogern, am Ortseingang von Birkingen kommend, ein 25-jähriger Lieferwagenfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Hauswand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Hauswand kann bisher noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Lieferwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

