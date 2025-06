Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sankt Blasien: Motorradfahrerin streift Leitplanke und kommt in Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 28.06.2025, gegen 10:40 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrende, die L154 von Niedermühle in Richtung Tiefenstein. In einer Linkskurve gerät, die an zweiter Stelle fahrende 51- jährige Motorradfahrerin, aus bislang ungeklärten Gründen bei geringer Geschwindigkeit gegen die Leitplanke und stürzte. Sie verletzte sich hierbei und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten zu binden.

