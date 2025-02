Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat beschädigt

Gera (ots)

Gera: Im Steinweg in Gera wurde in den frühen Morgenstunden (12.02.2025) gegen 02:35 Uhr ein Zigarettenautomat beschädigt. Die unbekannten Täter platzierten im Ausgabeschacht ein unbekanntes Sprengmittel und brachten dies zur Umsetzung. Das Ziel, an den Inhalt des Automaten zu gelangen, misslang jedoch, sodass die Täter ohne Beute unerkannt flohen. An dem Automaten entstand geringer Sachschaden. Die Geraer Polizei Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden. (Bezugsnummer 0038177/2025).(AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell