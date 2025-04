Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Trickdiebstahl - Falsche Wasserwerker

Kottenheim (ots)

Am Mittwoch, 09. April 2025, kam es zur Mittagszeit zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr in Kottenheim zu einem vollendeten Trickdiebstahl. Ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke verschaffte sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mayener Straße. Während der vermeintliche Mitarbeiter zusammen mit der Bewohnerin das Wasser im Kellergeschoß kontrollierte, wurde durch einen zweiten unbekannten Täter unbemerkt diverser Schmuck aus dem Schlafzimmer der Geschädigten gestohlen.

Kann jemand Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sind im Tatzeitraum auffällige Fahrzeuge oder Personen gesehen worden?

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter der Tel. 02651/801-0 entgegen.

