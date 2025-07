Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Kollision zwischen zwei Sattelzugmaschinen: Außenspiegel beschädigt

Straelen-Herongen (ots)

Am Montag (28. Juli 2025) kam es gegen 19:00 Uhr an der Riether Straße / Nachtigall in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Bottrop befuhr mit einer Sattelzugmaschine die Riether Straße in Fahrtrichtung Herongen und kollidierte dabei mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Durch die Kollision wurde an beiden Sattelzugmaschine der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Während der 25-Jährige die Polizei über den Unfall informierte, entfernte sich der andere am Unfall beteiligte Verkehrsteilnehmer von der Örtlichkeit. Die eingesetzten Beamten konnten an der Unfallstelle ein Teil der Verkleidung des Außenspiegels der Sattelzugmaschine sicherstellen, welche sich vom Unfallort entfernt hatte.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell