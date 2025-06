Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbrecher entwenden Palette mit alten Autobatterien

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (25.06.2025) 18:15 Uhr und Donnerstag (26.06.2025) 07:30 Uhr in eine Garage auf dem Gelände eines Kraftfahrzeugzubehörhändlers in der Mahdentalstraße in Sindelfingen ein. Die Täter flexten mutmaßlich mehrere Vorhängeschlösser auf und gelangten so in die Garage. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten eine Palette mit alten Autobatterien sowie einen Satz Stahlfelgen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 600 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

