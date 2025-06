Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 Euro und zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (26.06.2025), gegen 12.40 Uhr auf der Landesstraße 1140 (L 1140) zwischen Möglingen und Ludwigsburg ereignete. Eine 28 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr in Richtung Ludwigsburg, als sie auf Höhe der Auffahrt der Bundessautobahn 81 in Richtung Stuttgart an einer roten Ampel stoppen musste. Ein hinter ihr fahrender 33-jähriger Mercedes-Lenker hielt ebenfalls an. Dahinter wiederrum folgte ein 75 Jahre alter BMW-Fahrer. Aus noch ungeklärten Gründen beschleunigte der 75-Jährige stark, anstatt zu bremsen, woraufhin er mit dem Heck des Mercedes des 33-Jährigen kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes auf den Pkw der 28-Jährigen geschoben. Sowohl der 33-Jährige als auch die 28-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

