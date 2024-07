Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Diebstahl von E-Bikes in Plau am See

Plau am See (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag drei E-Bikes in Plau am See entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren alle E-Bikes auf Fahrradträgern gesichert, die sich an zwei PKW von Urlaubern befanden. Folglich sollen die Täter gewaltsam die Zweiräder von den Trägern gestohlen haben. Der Wert der E-Bikes vom Hersteller CUBE und WINORA wird insgesamt auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und hat das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zu den Taten, die sich in der Herrmann-Niemann-Straße ereignet haben, nimmt die Polizei in Plau am See (038735-8370) entgegen.

