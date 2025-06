Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Fahrrad aus Carport entwendet

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (25.06.2025) zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr in der Dorotheastraße in Holzgerlingen ein Mountainbike der Marke "Explorer". Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert und in einem mit einem Garagentor versehenen Carport abgestellt. Gemäß den ersten polizeilichen Ermittlungen kletterten die Diebe mutmaßlich über einen Zaun in den Garten des Hauses und gelangten von hinten in den Carport. Dort brachen sie das Fahrradschloss auf, öffneten das Garagentor von Innen und entwendeten das Mountainbike. Die Höhe des Diebesgutes wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

