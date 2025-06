Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Erneut Exhibitionist an Badesee aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Donnerstag (26.06.2025) an einem Badesee in Horrheim als Exhibitionist auftrat und in diesem Zusammenhang auch einen sexuellen Missbrauch von Kindern verwirklicht haben dürfte. Gegen 19:30 Uhr waren mehrere Personen, teils in Begleitung von Kleinkindern, am See unterwegs, als sie an einem etwa 70 bis 80 Jahre alten Mann vorbeigingen. Der Mann, der als etwa 175 cm groß, leicht untersetzt, bekleidet mit einem rot-orange-grauen Karohemd, einer kurzen beigen Hose und einem dunklen Käppi beschrieben worden war, ließ sein Glied aus dem Hosenschlitz baumeln und wedelte damit hin und her. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

