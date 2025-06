Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Garagen in Rostock und Teterow aufgebrochen

Rostock/Teterow (ots)

Am Vormittag des heutigen Pfingstmontags wurde der Polizei bekannt, dass sowohl in Rostock als auch in Teterow mehrere Garagen aufgebrochen wurden. In Teterow haben unbekannte Täter im Kapitän-Kaempff-Weg insgesamt vier Garagen aufgebrochen und es bei zwei weiteren Garagen versucht. Die Tatzeit kann vom 08.06.2025 18:00 Uhr - 09.06.2025 10:15 Uhr eingegrenzt werden. Aus den Garagen wurden diverse Gegenstände u.a. eine Angelausrüstung entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. In Rostock-Biestow haben unbekannte Täter in der Straße "Am Kringelgraben" nach einer ersten Übersicht acht Garagen angegriffen und davon in sechs Fällen gewaltsam Zutritt erlangt. Die entwendeten Gegenstände konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend aufgelistet werden. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell nicht konkret bezifferbar. Auch die Tatzeit kann aktuell nicht weiter eingegrenzt werden. An den Tatorten in Teterow und Rostock konnten Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls gegen Unbekannt. Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen das Polizeirevier in Teterow unter der TelNr.: 03996-1560, das Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen unter der TelNr.: 0381-49162224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

