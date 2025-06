Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 22 Wildunfälle innerhalb von 7 Stunden im Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots)

Innerhalb von nur sieben Stunden kam es in der Zeit vom 08.05.2025 22:00 Uhr bis 09.06.2025 05:00 Uhr zu insgesamt 22 Wildunfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock. In 21 Fällen blieb es bei Sachschäden an den Fahrzeugen. Auf der BAB 24 stieß am Pfingstmontag gegen 04:10 Uhr der 25-jährige Fahrer eines Audi kurz vor der Anschlussstelle Neustadt-Glewe in Fahrtrichtung Hamburg mit einem Reh zusammen. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste im Nachgang geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Gegen 04:50 Uhr konnte am heutigen Morgen auf der B 191 auf der Strecke zwischen Rom und Parchim eine 22-jährige Fahrerin eines VW trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenprall mit einem wechselndem Reh nicht mehr verhindern. In weiterer Folge kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Die 22-Jährige erlitt einen Schock und wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Parchim gebracht. Der Schaden am VW wird auf 7.000 Euro geschätzt. Insgesamt ereigneten sich fünf Wildunfälle auf den Autobahnen 19, 20 und 24. In 16 Fällen kam es zu Unfällen mit Rehwild. Bei drei weiteren Unfällen kam der Dachs und jeweils einmal kamen ein Fuchs, ein Wildschwein und ein Waschbär zu Schaden. Zwei verletzte Rehe mussten durch Schüsse aus der Dienstwaffe der eingesetzten Polizeibeamten vor Ort von ihren Leiden erlöst werden. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen können zusammen auf über 40.000 Euro geschätzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

