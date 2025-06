POL-HRO: Aquaplaning offenbar Ursache für Verkehrsunfall auf A19

Polizeipräsidium Rostock

Am Pfingstsonntag ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A19 kurz vor der Anschlussstelle Kavelstorf in Richtung Rostock, bei dem ein geschätzter Sachschaden von über 30.000 Euro entstand. Ein 36-jähriger Autofahrer kam bei Starkregen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Außenschutzplanke. Infolgedessen drehte sich das Fahrzeug und stieß mit einem weiteren Auto zusammen, was sich auf der rechten Spur befand. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Das Auto vom 36-Jährigen musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es für knapp drei Stunden zur halbseitigen oder teilweisen Vollsperrung der Autobahn. Angesichts des Vorfalls, bei dem der Fahrer vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, appelliert die Polizei an alle Kraftfahrer, bei plötzlich eintretendem Starkregen, unbedingt die Geschwindigkeit zu reduzieren. Josefin Kurz Polizeikommissarin Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

