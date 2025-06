Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Schwerin

Schwerin (ots)

In den Abendstunden des 07.06.25 wurde die Polizei Schwerin darüber informiert, dass es aktuell im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Keplerstr. zu einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen kommt. Vor Ort konnten die sofort eingesetzten Polizeikräfte eine aufgebrachte Menschenmenge von etwa 150 Personen, darunter viele Kinder, feststellen. Zwei männliche Personen wurden augenscheinlich verletzt am Boden liegend festgestellt und durch ebenfalls eingesetzte Rettungskräfte sowie eine Notärztin umgehend medizinisch betreut. Beide Personen sowie ein Kind, welches im Laufe der Sachverhaltsklärung ebenfalls als leichtverletzt ermittelt werden konnte, wurden mit verschiedenen Prellungen zur weiterführenden medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Im Zuge der Befragungen konnten mehrere Tatverdächtige und Geschädigte, darunter einige Kinder, ermittelt werden. Ersten Erkenntnissen nach waren mehrere Personen aus zwei widerstreitenden Gruppierungen jeweils aneinandergeraten, was schließlich in körperliche Auseinandersetzungen mittels Schlägen und Tritten gipfelte. Die festgestellten Personen waren syrischer Nationalität. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Während des Einsatzes kam es auf der Hamburger Allee zu einer Vollsperrung, um die gefahrlose Arbeit von Polizei und Rettungsdienst zu gewährleisten. PHK Schümann Dienstgruppenleiter PHR Schwerin

