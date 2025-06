Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der Autobahn 20 nach Unfall

Lüdersdorf / LK Nordwestmecklenburg (ots)

Am 07.06.2025 gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Lüdersdorf und Groß Sarau ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam der Fahrer eines BMW aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Autobahn ab. In der Folge kollidierte er mit der Bankette sowie dem Wildschutzzaun. Der PKW kam letztlich circa 70 Meter neben der Autobahn in einem Buschwerk zum Stillstand. Alle drei Insassen wurden verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Auto herausgehoben werden. Sie wurden anschließend mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 70.000EUR. Der verunfallte BMW war nicht mehr fahrbereit. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin wurde der Einsatz eines Unfallsachverständigen der DEKRA an der Unfallstelle angeordnet. Im Zuge der umfangreichen Rettungsmaßnahmen landete auch ein Rettungshubschrauber am Einsatzort. Die Strecke in Fahrtrichtung Lübeck war für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Matti Heinrich Polizeioberkommissar

