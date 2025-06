Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Motorradfahrer verletzt sich bei Überholvorgang nahe Schwerin schwer

Klein Rogahn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmorgen auf der L042 bei Schwerin ein Motorradfahrer schwer verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 53-jährige Mann von Klein Rogahn kommend in Richtung Schwerin, als er kurz hinter dem Kreisverkehr ein vor ihm fahrenden PKW überholen wollte. Offenbar aufgrund des feuchten Asphalts und des dort vorhandenen Rollsplitts stürzte der Fahrer mit seiner Maschine und schlitterte fast 40 Meter über die Gegenfahrbahn. Dabei zog er sich eine schwere Schulterverletzung zu, die im Krankenhaus Schwerin behandelt werden musste. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und leitete den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

