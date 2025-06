Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 19-Jähriger will Wild ausweichen, überschlägt sich und wird leicht verletzt

Broderstorf/ Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einem Wildunfall in der Gemeinde Broderstorf, bei dem ein 19-Jähriger leicht verletzt wurde. Der 19-Jährige fuhr gegen 06:40 Uhr mit seinem Seat aus Richtung Teschendorf kommend in Fahrtrichtung Ikendorf als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn gesprungen sein soll. Aufgrund dessen leitete er eine Gefahrenbremsung ein und wollte nach rechts ausweichen. In der Folge kam der Seat nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Graben zum Stehen. Der 19-Jährige konnte sich aus dem auf dem Dach liegenden PKW befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Für die weitere medizinische Behandlung wurde er jedoch in das Südstadtklinikum nach Rostock verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 15.000EUR geschätzt.

